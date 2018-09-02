Саманта Пауэр увидела на похоронах Маккейна "послание" для Путина

На похороны был приглашен президент Украины Петр Порошенко.

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что сенатор Джон Маккейн на своих похоронах оставил послание для президента России Владимира Путина. Об этом она написала в твиттере.

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По словам постпреда, Маккейн планировал до мелочей церемонию прощания. Тот факт, что на похороны был приглашен президент Украины Петр Порошенко и то, что его поставили рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, Пауэр расценила как знак для Путина и президента США Дональда Трампа.

«Прощальное послание для Владимира Путина и Дональда Трампа: Америка стоит рядом с нашими друзьями и союзниками», - написала она.