Европейская военная компания обучала украинских ультраправых - Bellingcat

Среди тех, кто прошел военные учения журналисты-расследователи обнаружили активистов украинских ультраправых организаций, связанных с нападениями на украинских ромов, представителей ЛГБТ, а также правозащитников.

Ведущая европейская компания European Security Academy (ESA), которая занимается проведением учений для сил безопасности, правоохранительных органов и военных, с 2016 года учила украинский полк "Азов", интегрированный в Национальную гвардию Украины.

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Об этом говорится в новом расследовании Bellingcat, передает радио Свобода. Среди тех, кто прошел военные учения от ESA журналисты-расследователи также обнаружили активистов других украинских ультраправых организаций, связанных с нападениями на украинских ромов, представителей ЛГБТ, а также правозащитников. Речь идет о членах организации «Традиции и порядок», ультраправой политической партии «Национальный корпус», «Национальных дружин» и некоммерческой организации «Зирка».

«Хотя и не все члены этих групп реальные неонацисты или расисты, некоторые выпускники курсов ESA открыто высказывали в социальных сетях и на других публичных платформах поддержку «национал-социализма» с помощью заявлений, жестов и татуировок (например, свастик и других нацистских символов)», – отмечается в расследовании.

В 2016 году ESA также провели обучение для Отдела охраны объектов стратегического значения при департаменте государственной службы охраны при МВД Украины. Bellingcat связывает участников этих курсов с «Азовом» и другими ультраправыми организациями.

Национальная гвардия на запрос Bellingcat заявила, что полиция охраны не использовала деньги из государственного бюджета на оплату услуг ESA.

Директор ESA, которая имеет штаб-квартиру во Вроцлаве, Бартош Брыль Bellingcat заявил, что их компания проводит детальные проверки кандидатов и отказалась бы обучать сторонников ультраправых идеологий или же лиц, связанных с ультранационалистическими организациями. Однако расследователи отмечают: несколько выпускников ESA имеют хорошо задокументированные общественные связи с ультранационалистическими организациями, многие из них – нынешние члены организаций.

ESA – один из крупнейших тренировочных центров за пределами США, отмечает автор, ссылаясь на оценки «Би-би-си». Discovery Channel назвал его «ведущей мировой академией безопасности». По данным сайта компании, она имеет представителей в различных странах ЕС, Ближнего Востока, в Украине, России и Бразилии.

На украинский рынок компания вышла в 2015 году. С тех пор, исходя из страниц ESA в социальных сетях, автор приходит к выводу, что компания проводила обучение для некоторых элитных украинских военных и полицейских подразделений.

«Политическим покровителем Азова» автор называет Арсена Авакова – министра внутренних дел Украины с 2014 года. Именно при Авакове «Азов» включили в состав Национальной гвардии – шаг, который привел к резкому росту количества бойцов и появления таких ответвлений, как политическая партия «Национальный корпус» и уличного движения «Национальные дружины», – отмечает автор расследования.

В апрельском заявлении МВД опровергло обвинения некоторых американских конгрессменов в адрес «Азова», который те назвали «неонацистским батальоном».

«Это профессиональное подразделение является одним из наиболее мотивированных и боеспособных, с первого дня вооруженной агрессии России противостоит ей на фронте, защищает суверенитет и территориальную целостность нашего государства, функционирует в четком соответствии с законами, боевых и дисциплинарных уставов военных формирований Украины и имеет героическую победную историю, в частности освобождения от пророссийских оккупантов города Мариуполя», – отметили в ведомстве.

Bellingcat – исследовательская организация, основанная британским журналистом Элиотом Хиггинсом. Она использует анализ информации из открытых источников и социальных сетей для изучения самых разнообразных вопросов.