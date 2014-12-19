Путин собирает российских олигархов на торжественный ужин в Кремле

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают Ведомости.

По его словам, это традиционное мероприятие. "Что в них хорошего, а что плохого - я бы так обозначил тему разговора", - сказал Песков.

По словам собеседника издания, близкого к руководству РСПП, основные участники встречи - владельцы крупных компаний. Ожидается много людей, в прошлом году на встрече с Путиным было 90 человек.

В этом году в числе приглашенных - председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин, гендиректор "Норникеля" Владимир Потанин, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, президент Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандер Махмудов, владелец "Онексима" Михаил Прохоров, совладелец "Реновы" Виктор Вексельберг, президент "Лукойла" Вагит Алекперов, председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев, гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель наблюдательного совета "Альфа-групп" Михаил Фридман, президент группы "Аллтек" Дмитрий Босов, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

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Среди гостей есть и "друзья Путина" Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.

Ужин состоится в Екатерининском зале Кремля, сказали несколько приглашенных. Повестки встречи нет. Как уточнил один из участников встречи, представителей госкомпаний на ней не будет.

По данным издания, участников встречи официально сообщили о мероприятии в Кремле в конце прошлой недели.