Дата очередного раунда переговоров по Донбассу еще не определена - спикер АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь антитеррористической операции Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сейчас идут рабочие встречи и телефонные разговоры относительно координации по организации этой встречи (Трехсторонней контактной группы в Минске - УНИАН), поскольку еще точно не определено, мы еще не можем сказать о точной дате этой встречи, пока переговоры продолжаются, и украинская сторона заинтересована в том, чтобы эта встреча прошла как можно быстрее», - заявил он.

Читайте такжеГенсек ООН: замораживание конфликта в Украине будет иметь глобальные последствияКак сообщал УНИАН, на 9 декабря в Минске была запланирована встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Позже стало известно, что в тот день встреча не состоится.

9 декабря пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что МИД надеется на проведение в ближайшее время этой встречи.

11 декабря руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Лысенко сообщил, что дата проведения очередного раунда переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины еще неизвестна.

На следующий день, 12 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, что график встречи Трехсторонней контактной группы в Минске согласовывается.

17 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украиныможет состояться в воскресенье, 21 декабря, в Минске.