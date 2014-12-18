В Крыму ФСБ похитила и десять дней удерживала в СИЗО чиновника Генпрокуратуры

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, 5 декабря на временно оккупированной территории Крыма неизвестные лица сняли с поезда «Симферополь - Киев» и вывезли в неизвестном направлении заместителя начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины, который посещал мать в Бахчисарае. Долгое время место его пребывания было неизвестно. Только 15 декабря стало известно, что 10 дней он содержался в следственном изоляторе Сакского отдела полиции, где на него был составлен протокол о якобы совершенном им административном правонарушении. При этом к работнику украинской прокуратуры применялись психологическое давление, угрозы и физическое насилие.

В ГПУ отметили, что в следственном изоляторе сотрудники ФСБ РФ с применением полиграфа допрашивали прокурора, обвиняя его в организации теракта в конце августа, когда в машине работника «республиканской прокуратуры» нашли взрывчатку, а также утверждали, что он является шпионом или его пособником. Только после истечения 10 дней ареста украинский прокурор был отпущен из незаконного удержания.

Читайте такжеВ Крыму ФСБ обыскивает больницу, где хранят вещи умершего крымскотатарского писателя«В связи с этим, а также другими похожими случаями, как на временно оккупированной территории полуострова Крым, так и в восточных областях Украины, и в условиях усиления социальной напряженности генеральный прокурор Украины Виталий Ярема поручил управлению внутренней безопасности и защиты работников прокуратуры принять все необходимые меры для обеспечения защиты работников органов прокуратуры от незаконного вмешательства в их служебную деятельность, а также физической защиты работников и членов их семей», - сообщили в пресс-службе.

За время проведения антитеррористической операции пострадали 17 сотрудников прокуратуры, трое из них погибли от рук террористов.