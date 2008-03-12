Черновецкий попросит Ющенко отправить Кабмин Тимошенко в отставку

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что намерен обратиться к Президенту Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отправить правительство в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«От имени всех киевлян я намерен обратиться к Президенту Украины, как к гаранту Конституции, с просьбой отправить правительство в отставку. Полное игнорирование Основного закона Украины и других законодательных актов со стороны Кабинета Министров демонстрирует абсолютную правовую и управленческую безграмотность некоторых его членов. Надуманные результаты «работы» комиссии я оцениваю как попытку давления на Президента, на мэра Киева и на всех киевлян с целью принятия неконституционного решения, которое пренебрегает правами каждого», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По словам мэра, «заявления членов Кабинета Министров показали, что высшая исполнительная власть в борьбе за власть в Киеве не остановится ни перед чем ради достижения своих политических целей, за которыми прослеживаются интересы бизнеса”.

Как утверждает Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, “уже стало известно, что правительство готово урезать бюджет для миллионов киевлян”. “Это не делает ему чести, поскольку, согласно Конституции Украины, Кабинет Министров должен руководствоваться интересами государства и граждан», - подчеркнул Киевский городской председатель.

Мэр Киева отметил, что “галопирующая инфляция, рост цен на бензин и энергоносители не стали объектом пристального внимания правительства”. Вместо этого, по его словам, Кабинет Министров “избрал тактику отвлечения внимания жителей столицы и всей Украины от неотложных проблем путем политических интриг и популизма”.

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, “эти методы шантажа и запугивания свидетельствуют, что правительство перестало руководствоваться здравым смыслом, а действует по принципу «революционной целесообразности», и это никоим образом не служит интересам киевлян”.

«Поняв, что никакими законными способами не удается совершить переворот в Киеве, а методы шантажа и давления в отношении меня не срабатывают, правительство идет на такой беспрецедентный шаг – сокращение бюджета Киева, который в этом году стал рекордным за всю историю независимой Украины. Неважно, в чьих интересах это будет сделано, но это – не в интересах миллионов киевлян», – подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, правительство, заслушав отчет межведомственной рабочей группы Кабмина по проверке работы КГГА, приняло решение обратиться к Президенту с просьбой освободить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА.

В то же время правительство приняло решение обратиться в Верховную Раду с предложением безотлагательно рассмотреть вопрос, касающийся решения по проведению досрочных выборов мэра Киева и Киевсовета.

Кроме того, правительство намерено обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факты нарушения законодательства должностными лицами КГГА.