Из Харькова в Нидерланды отправили последние четыре грузовика с обломками “Боинга”

Из Харькова в Нидерланды отправили последние четыре грузовика с обломками сбитого террористами в Донбассе малайзийского самолета “Боинг”.

Как передает корреспондент УНИАН, грузовики отбыли в 09.20 с железнодорожной станции “Лески” Харькова.

По словам председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты, который присутствовал при отправке последней группы грузовиков, всего в Нидерланды было отправлено 16 грузовых автомобилей с обломками самолета, собранными на месте падения в Донецкой области.

Балута заметил, что объем груза составляет около 650 куб. м.

Он заметил, что с украинской стороны в работах поисковой миссии было задействовано максимально до 600 человек, на финальном этапе при погрузке обломков - 50 рабочих и 15 работников милиции.

Балута подчеркнул, что в этом году работы уже завершены.

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Харьков железнодорожным транспортом были доставлены обломки сбитого самолета. 1 декабря обломки начали перегружать в автомобильный транспорт, которым будет осуществлена перевозка в Нидерланды. Первые 4 грузовика с обломками были отправлены 3 декабря.

Читайте такжеПервые четыре грузовика с обломками "Боинга" отправили из Харькова в НидерландыСправка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира были гражданами Нидерландов.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.