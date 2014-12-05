Интерпол не спешит объявлять в розыск бывших украинских чиновников - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк заявил сегодня во время встречи руководства СБУ в Киеве с семьями погибших на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства, активистами и адвокатами.

“Инертно ведется работа такой структуры, как Интерпол. Мы уже направили запросы, чтобы всех высокопоставленных должностных лиц зарегистрировали. Поверьте мне, в ближайшее время мы их увидим (объявления о розыске на сайте Интерпола — УНИАН). Когда - не могу сказать, но увидим", - сказал Вовк.

Читайте такжеВ СБУ предложили создать Национальный трибунал для виновных в расстрелах на Майдане

Как сообщал УНИАН, 21 февраля бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

Вместе с Януковичем из Украины сбежали и его «соратники».

Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыты уголовные производства о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных должностных лиц времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывоза капиталов.

Весной Генеральная прокуратура Украины открыла 4 уголовных производства против экс-президента Януковича.

15 ноября генпрокурор Виталий Ярема сообщил, что Генпрокуратура открыла более 30 уголовных производств в отношении Януковича и его сообщников. Им всем также сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, и они объявлены в розыск.

1 августа «Немецкая волна» сообщала, что Интерпол уже почти полгода прорабатывает запрос Украины на международный розыск Януковича "в связи с проблемами с доказательной базой".

Как объяснил директор украинского бюро Интерпола Василий Неволя, Интерполу нужно представить убедительные доказательства того, что правонарушение является уголовным, а не политическим.