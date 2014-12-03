Минобороны опровергает информацию об использовании кассетных бомб украинской армией

Об этом говорится в официальном заявлении Минобороны.

«За время проведения антитеррористической операции на востоке Украины Вооруженные Силы Украины не использовали и не используют боеприпасы, запрещенные международными договорами, в том числе кассетные боеприпасы», - говорится в заявлении.

В Минобороны заявляют, что тиражирование подобной информации осуществляется с целью дискредитировать имидж Украины на международной арене и нанести максимальный ущерб репутации украинской власти и Вооруженным Силам.

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Также сообщается, что с даты объявления прекращения огня (5 сентября), по состоянию на 3 декабря, террористы совершили 3 тысячи 819 обстрелов позиций сил АТО из пушек, минометов и систем залпового огня БМ-21 «Град».

«Подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в антитеррористической операции, открывают ответный огонь по выявленным огневым позициям террористов только в том случае, когда в зоне поражения нет мирных жителей», - говорится в заявлении ведомства.

Ранее Международная организация по защите прав человека Human Rights Watch заявила, что кассетные бомбы могли использоваться как украинскими силами, так и боевиками на Донбассе. Об этом сегодня, 3 декабря, сказал исполнительный директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

В то же время, в СНБО заявляли, что в последний раз Украина получала кассетные боеприпасы в 1991 году, а найденные в зоне АТО обломки таких бомб имеют маркировку с датой выпуска 16.06.2003 года.