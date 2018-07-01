Украинские туристы "застряли" в Батуми: консул принимает меры по урегулированию ситуации (фото)

Как сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич, гендиректор авиакомпании «Браво» уверяет, что «найдет путь решения проблемы...».

В Министерстве иностранных дел уверяют, что украинский консул в Грузии принимает меры по урегулированию ситуации с детьми, которые со вчерашнего дня не могут вылететь из Батуми.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул принимает меры по урегулированию сложившейся ситуации. Мы обратились по этому вопросу к Мининфраструктуры и руководству авиакомпании «Браво»", - сказал Кирилич.

Он также добавил, что разговаривал с генеральным директором авиакомпании «Браво», который уверяет, что «найдет путь решения проблемы...».

Ранее СМИ сообщили, что группа жителей Николаева с детьми вылетела на фестиваль в Грузии и должна была 30 июня вернуться в Киев. Перелет николаевцев обеспечивала авиакомпания Bravo Airways. В итоге они застряли в аэропорту Батуми.

В частности, пользователь Яна Молодай в Facebook написала: «Ситуация СОС!!!! Наши дети полетели представлять Украину на фестиваль в Грузию! Дети уже вторые сутки сидят в аэропорту, рейс все время переносят. Дети голодные, без воды и никому нет дела, сидят на полу, так как в аэропорту нет условий. Поесть даже негде».

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При этом она сообщила, что представителя авиакомпании Bravo Airways в Грузии нет, а «телефоны не отвечают, сайты заблокированы».

«Посольство в Грузии, будучи в курсе ситуации, даже не соизволило приехать в аэропорт. Сегодня связалась с ними по телефону, они разводят плечами и говорят, что решают ситуацию. А насчёт воды, еды - у них эти расходы не предусмотрены», - добавила Молодай.

Она уточнила, что речь идет о рейсе 4449 из Батуми.

В комментарии УНИАН Молодай - мама одной из участниц фестиваля, которая сейчас находится в Батуми, - сообщила, что в Украину не могут вылететь 38 взрослых и 19 детей. Среди них девочка с травмой, а еще женщина, которая травмировалась уже в Грузии.

Молодай также отметила, что дети и взрослые из Николаева должны были вылететь из Батуми вчера в 14.00 рейсом 4449, но время вылета переносилось несколько раз, и никаких объяснений от авиакомпании нет.