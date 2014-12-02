Горбачев обвинил США в «триумфализме» и развязывании Холодной войны

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на The Telegraph, об этом он сказал, комментируя договоренность о перемирии между украинской армией и пророссийскими террористами на Востоке Украины.

По словам Горбачева, еще есть время, чтобы разрядить отношения между Москвой и Западом по примеру периода "Перестройки".

"Сейчас снова есть признаки Холодной войны. И этот процесс надо остановить. Собственно, нам это удалось в 80-х. Мы тогда выбирали деэскалацию, единство Германии. А тогда ситуация была хуже, чем сейчас. Поэтому можно это сделать снова", - сказал Горбачев.

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Он также добавил, что "не хотел бы хвалить очень российское правительство, которое тоже наделало ошибок", однако, по его мнению, именно США несет ответственность за нынешнее противостояние Кремля и Вашингтона из-за Украины.

"Сегодня угроза исходит от американской позиции. Они увлеклись триумфализмом", - сказал Горбачев.

Он также похвалил Владимира Путина за модернизацию армии, "чтобы в случае необходимости мы могли ответить должным образом". Однако при этом экс-президент СССР призвал обе стороны остановиться и разрядить отношения. Ранее Горбачев говорил, что Путин повторяет его ошибки - начинает считать себя богом.