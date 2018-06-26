Спустя четыре года после вторжения в Украину Путин поручил содействовать беженцам из оккупированного Донбасса

Срок исполнения - 1 сентября 2018 года.

Президент РФ Владимир Путин спустя четыре года после вторжения России в Украину поручил властям Ростовской области содействовать беженцам из оккупированного Донбасса в обустройстве на российской территории.

Об этом говорится в перечне поручений Путина по итогам «прямой линии» с россиянами.

«Рекомендовать правительству Ростовской области при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти оказать содействие гражданам, переселившимся в регион в результате конфликта на «юго-востоке Украины», в решении проблем, связанных с их обустройством на территории Российской Федерации», - говорится в документе. Срок выполнения - 1 сентября 2018 года.

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Как сообщал УНИАН, 7 июня в ходе «прямой линии» Путин после жалоб «беженцев» их временно оккупированных районов Донбасса пообещал упростить получение гражданства РФ «для решения демографических проблем». По его словам, в России есть соответствующие законопроекты, но они до сих пор не реализованы.

«Проблема носит более широкий характер. Я глубоко убежден в том, что мы вообще должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение в связи со сложной демографической ситуацией в России», - сказал Путин и подчеркнул, что в РФ эта проблема становится не только медицинской, но приобретает «ярко выраженный экономический характер».

По словам Путина, к 2032 году в России число женщин детородного возраста сократится более чем на 25%. «Это становится ограничителем экономического роста», - заявил он.

25 июня в Госдуму РФ был внесен законопроект о миграционной амнистии для граждан Украины из оккупированного Донбасса. Закон устанавливает право гражданам Украины, имеющим вид на жительство в России, получать гражданство РФ в упрощенном порядке. При этом от них не потребуется подтверждение материального обеспечения и сдача экзамена по русскому языку. Отказ от гражданства Украины может быть оформлен в заявительном порядке, т.е. соответствующее заявление может быть направлено по почте заказным письмом.