Юлия Тимошенко будет баллотироваться в президенты, чтобы разрушить монополию власти

"Для меня президентская должность, президентские выборы – это не игра, а реальные изменения, которые ждет страна", - заявила Тимошенко.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко будет баллотироваться на должность президента, чтобы разрушить монополию власти и путем принятия нового общественного договора на референдуме переучредить страну.

Об этом она сказала во время видеоконференции в Facebook.

«Я буду баллотироваться на должность Президента Украины», – заявила политик.

По ее словам, это нужно «не для того, чтобы поиграть в существующий авторитаризм и монополию власти», а для того, чтобы сделать возможным всенародный референдум, на котором будет принят новый общественный договор – новая Конституция Украины.

«Для меня президентская должность, президентские выборы – это не игра, а реальное изменение, которое ожидает страна. Если так случится и я смогу выиграть президентские выборы, тогда я хотела бы сразу провести референдум и принять на нем новую Конституцию, новый общественный договор между украинцами. Надо демонополизировать власть, сделать ее, с одной стороны, сильнее по воплощению стратегий, а с другой – правильно сбалансированной, подконтрольной обществу. Это должна быть власть, которая соберет весь интеллект нации в один кулак и проведет Украину на высшие ступени мировой конкуренции», – подчеркнула лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко также объяснила, что идет на этот шаг сознательно и «возможно, станет последним президентом» для того, чтобы сформировать на базе общественного договора совершенно новую модель власти, которая сделает Украину успешной.

«После того, если этот план станет реальностью, вы сможете всенародно избирать канцлера, вместе с большинством в парламент. Вы сможете иметь сильные гражданские институты, которые напрямую будут влиять на власть. Вы получаете свою власть для того, чтобы применить ее в необходимые периоды жизни страны. Это будет совсем другая эпоха развития страны», – рассказала лидер партии.

Политик уверена, что если Украину не реформировать, переустроить систему жизни, никакого смысла в выборах нет.

«Если произойдет существенная фундаментальное изменение нашей жизни – тогда в этих выборах есть смысл», – подытожила Юлия Тимошенко.