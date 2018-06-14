Патриарх Филарет объяснил, как автокефалия украинской церкви ударит по позициям РПЦ

Москва задействовала все силы – не только по церковной линии, но и по государственной, чтобы не допустить предоставления Томоса.

Предоставление автокефалии Украинской церкви значительно ослабит влияние Русской православной церкви в мире.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет.

Как рассказал Филарет, Святейший патриарх образовал комиссию из трех митрополитов, которые объезжают поместные церкви и информируют о своих намерениях. Одновременно Москва рассылает по всем тем самым церквям своих представителей, которые агитируют, чтобы не поддерживали Вселенского патриарха.

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"Москва задействовала все силы – не только по церковной линии, но и по государственной, чтобы не допустить предоставления Томоса", - отметил он.

По словам предстоятеля УПЦ КП, чтобы не допустить того, чтобы Москва фактически руководила всем православием, Вселенский патриарх должен предоставить Украине Томос.

"Следствие этого будет таким – образуется Украинская Православная Церковь, одна, которая становится если не самой большой, то и не второй в православии. Тогда у Москвы не будет оснований сражаться со Вселенским патриархом за первенство. Потому что сейчас она заявляет о причине, что она самая большая в православии и влиятельная, а потому должна быть первой. А когда она не будет влиятельной, потому что будет самостоятельная Украинская Церковь, то у нее отпадут все основания соперничать с Константинополем. И наступит мир в православии", - убежден Филарет.

Ранее сообщалось, что украинская поместная православная церковь может получить автокефалию уже в июле.