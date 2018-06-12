В Раде предлагают сажать за "кнопкодавство"

В законопроекте указано, что "кнопкодавство" существует в украинском парламенте уже давно. И ни Революция достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 года не смогли изменить эту ситуацию.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает введение уголовной ответственности за неличное голосование народных депутатов.

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Как передает Радио Свобода, документ, который 11 июня поступил на рассмотрение профильного комитета, предлагает дополнить Уголовный кодекс Украины статьей: «Неличное голосование народного депутата Украины, то есть голосование народного депутата Украины на пленарном заседании Верховной Рады Украины за другого народного депутата Украины наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом в размере десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан».

Автором является депутат «Народного фронта» Леонид Емец.

«К сожалению, такое явление, как «кнопкодавство», то есть голосование народными депутатами Украины за других народных депутатов Украины, существует в украинском парламенте уже давно. И ни Революция достоинства, ни последующие досрочные перевыборы в Верховную Раду Украины 2014 года не смогли изменить эту ситуацию», – говорится в пояснительной записке к документу.