Голодающего в симферопольском СИЗО украинца Балуха перестал посещать врач – правозащитник

Тем не менее, политзаключенный продолжает голодовку, он потерял 30 кг веса.

Администрация СИЗО в оккупированном Симферополе не ведет документации по голодовке осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, его перестал посещать врач.

Об этом сообщает "Крым. Реалии", ссылаясь на руководителя Крымской правозащитной группы Ольгу Скрипник.

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Скрипник напомнила, что Балух держал полную голодовку первые двадцать дней,а потом крымский архиепископ УПЦ КП Климент убедил его употреблять минимальный набор продуктов (овсяный кисель, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), чтобы не ставить свою жизнь под угрозу.

«Владимир согласился, и как мы знаем, стал употреблять только кисель, иногда мед и максимум сухари. В какой-то момент администрация колонии узнала про кисель и решила снять его с формальной голодовки. Есть определенный режим, когда администрация ставит человека на учет голодовки, вот они и сняли его с этого учета, и считают, что голодовку он не ведет. Но Владимир продолжает свой протест, он потерял 30 кг веса. Балуха перестал посещать врач из медсанчасти при СИЗО, хотя обязан регулярно обследовать заключенных, которые объявили голодовку», – рассказала правозащитница.

Ранее в МИД Украины заявили, что жизнь украинского активиста Владимира Балуха, который продолжает голодовку в крымском СИЗО больше 80 дней, – под угрозой. Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники заявляют, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Подконтрольный России суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4,6 тыс. грн). Другое дело против активиста возбуждено из-за заявления начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, утверждающего, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.