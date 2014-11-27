Депутаты перенесли рассмотрение состава комитетов Рады на следующее заседание

Как передает корреспондент УНИАН, председатель рабочей группы по подготовке первой сессии Верховной Рады Украины 8-го созыва Владимир Гройсман объявил предложение относительно того, чтобы “согласовать и поддержать голосованием на сессионном заседании ВР 2 декабря кандидатов на должности первого заместителя председателя ВР и заместителя председателя ВР, а также персональный состав комитетов Верховной Рады Украины”.

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В то же время председатель фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко отметил, что до 2 декабря необходимо выйти на согласованное решение относительно комитетов и правительства.

Это решение депутаты поддержали единогласно.