На "прямой линии" Путину задали вопрос о Порошенко - реакция была своеобразной (фото)

Российский президент своеобразно отреагировал на вопрос о главе Украины.

Главу РФ Владимира Путина спросили, зачем он "признает" украинского президента Петра Порошенко.

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Вопрос был задан во время "прямой линии" с российским лидером. Путин не стал на него отвечать - лишь проговорил: "Интересный вопрос". И после этих слов перешел к следующему вопросу.

Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал "серьезные последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.