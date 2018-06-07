На "прямой линии" Путину задали вопрос о Порошенко - реакция была своеобразной (фото)

16:15, 07 июня 2018
Политика
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Путин перешел к следующему вопросу / фото twitter.com/lentaruofficial

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Вопрос был задан во время "прямой линии" с российским лидером. Путин не стал на него отвечать - лишь проговорил: "Интересный вопрос". И после этих слов перешел к следующему вопросу.

Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал "серьезные последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.

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Теги: #Петр Порошенко#прямая линия Путина#Владимир Путин