На "прямой линии" Путину задали вопрос о Порошенко - реакция была своеобразной (фото)
16:15, 07 июня 2018Политика
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Российский президент своеобразно отреагировал на вопрос о главе Украины.
Путин перешел к следующему вопросу / фото twitter.com/lentaruofficial
Главу РФ Владимира Путина спросили, зачем он "признает" украинского президента Петра Порошенко.
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Вопрос был задан во время "прямой линии" с российским лидером. Путин не стал на него отвечать - лишь проговорил: "Интересный вопрос". И после этих слов перешел к следующему вопросу.
Как сообщал УНИАН, во время "прямой линии" президент РФ Владимир Путин пообещал "серьезные последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.
Вопрос: Зачем вы признаете Порошенко?— Лента.ру (@lentaruofficial) June 7, 2018
Путин: Интересный вопрос (переходит к следующему) pic.twitter.com/RaKf0mhPva
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