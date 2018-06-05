Обнародован свежий рейтинг политсил: в ВР прошли бы 8 партий в случае выборов в мае

Больше всего голосов избирателей получили бы ВО «Батькивщина» (12,6%) и партия «Гражданская позиция» (10,7%). Вероятно преодолевают избирательный барьер «Объединение «Самопомич» (5,1%) и недавно зарегистрированная партия «Слуга народа» (5,0%).

В парламент, в случае проведения выборов в мае, прошли бы 8 партий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, обнародованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Социологическое исследование показало, что потенциально готовы участвовать в голосовании на выборах народных депутатов 65% граждан, тогда как 19% опрошенных не настроены участвовать в таком голосовании.

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Среди политических партий больше всего голосов тех, кто пойдет на выборы, получили бы ВО «Батькивщина» (12,6%) и партия «Гражданская позиция» (10,7%).

Далее следуют партия «Оппозиционный блок» - 8,5%, политическая партия «За життя» - 8,1%, Радикальная партия - 7,9%, «Блок Петра Порошенко «Солидарность» - 7,8%.

Вероятно преодолевают избирательный барьер также «Объединение «Самопомич» (5,1%) и недавно зарегистрированная партия «Слуга народа» (5,0%).

Общенациональный опрос населения Украины был проведен фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Всего были опрошены 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.