В МИД России уверяют: мы "рады, что Бабченко жив"

«После известных событий становится понятным не только для нас, что информацию, которая поступает из Киева, нужно многократно проверять», - заявляют в российском МИД.

В МИД России заявляют, что дело об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, инсценировка убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко и обвинения в адрес РФ в атаке на малайзийский «Боинг-777» рейса МН17 летом 2014 года в небе над Донецкой областью являются «антироссийской кампанией».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказал заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин.

«Рано или поздно наступит прозрение, станет понятно, что трагедия МН17, как и случай с Бабченко и так называемое «дело Скрипалей» – все это дело одной антироссийской кампании», - считает Кожин.

При этом он подчеркнул, что в МИД России «рады, что Бабченко жив». По словам Кожина, в спецоперацию с участием журналиста, «как показывает последняя информация, вовлечены исключительно агенты и сотрудники СБУ». Кожин отметил, что это «окончательно подорвало доверие к украинским источникам информации, включая официальные».

«После известных событий становится ясно не только для нас, что поступающую из Киева информацию нужно многократно перепроверять. Это может быть банальный фейк, коим количества не счесть, или искусно разработанная спецоперация украинских спецслужб», - сказал Кожин.