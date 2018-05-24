Макрон обратился к Путину на "ты" и предложил "найти решение" по Украине

В свою очередь, Путин выбрал более официальную манеру общения.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту России Владимиру Путину на «ты» и предложил «найти решение» по Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал перед началом французско-российских переговоров в Санкт-Петербурге.

Обращаясь к Путину, Макрон сказал: «Спасибо, дорогой президент, дорогой Владимир! Спасибо также тебе и твоей делегации за то, что вы нас решили принять здесь, в Санкт-Петербурге».

Он напомнил, что уже год прошел после начала интенсивного обмена «на нашем уровне» между Францией и Россией в Версале.

«Прошёл год, и я решил осенью прошлого года принять твоё предложение приехать сюда, в Санкт-Петербург, сегодня я этому очень рад», - добавил он.

«Вне наших двусторонних отношений, думаю, сегодня настал такой момент, когда мы, две страны, у которых особый статус, поскольку мы являемся постоянными членами Совета Безопасности ООН, поскольку у нас очень крепкие, глубокие исторические связи, у нас очень крепкие связи в сфере международной политики, считаю, что благодаря этому мы можем найти решения и работать сообща по всем направлениям, будь то Украина, Ближний Восток, Иран, Сирия, будь то, как мы представляем себе, многосторонний подход к международной политике», - сказал Макрон.

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По его словам, стороны могут «работать сообща и консолидировать силы для нахождения совместных инициатив».

В свою очередь, Путин выбрал более официальную манеру общения.

«Уважаемый господин президент! Уважаемые коллеги! Позвольте всех поприветствовать в Петербурге. Хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли наше предложение и приехали для участия в Петербургском форуме. Мы используем эту возможность, чтобы полноформатно поговорить и о российско-французских отношениях», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что намерен говорить с Макроном «о ключевых международных вопросах, в решении которых заинтересованы как Франция, так и Россия».

По итогам консультаций запланировано подписание совместных документов, направленных на развитие российско-французского сотрудничества, и пресс-конференция.

Президент Франции прибыл с официальным визитом в Россию вместе с супругой. Лидер республики также примет участие в качестве почетного гостя в мероприятиях Питерского международного экономического форума.