Проигнорированные Россией запросы о Сенцове и Кольченко будут доказательной базой в суде - пресс-секретарь МИД

В России не считают политических заключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко гражданами Украины и поэтому игнорируют запросы украинского МИД о предоставлении им консульской помощи.

Уже 4 года Россия игнорирует запросы Министерства иностранных дел Украины относительно украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, незаконно удерживаемых Россией за решеткой. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Как только мы получили информацию от адвоката Сенцова о том, что он объявил голодовку, мы направили ноту нашего консула в соответствующие органы России, чтобы попытаться получить разрешение на встречу с Сенцовым. Также отправили ноту МИД Украины в МИД России с требованием предоставить доступ к Сенцову. Хотя следует сказать, что за 4 года, которые незаконно осужденный Сенцов находится в России, мы ни разу не получили доступа к Сенцову и Кольченко. Российские власти мотивирует это тем, что они являются гражданами России, хотя они никогда не получали российского гражданства и не выходили из украинского", - сказала Беца.

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Она также добавила, что только за последний год было более 20 обращений о встрече с Сенцовым украинских дипломатов, аналогичные обращения в отношении всех политзаключенных подавались в течение 4 лет, их было около 300.

Вместе с тем Беца добавила, что несмотря на отказ российских дипломатов сотрудничать, "в МИД не опускают руки».

"Мы давим на Российскую Федерацию путем направления нот, потому что это будет доказательной базой, которую мы впоследствии сможем представить в суде, к тому же, это создает определенное политическое и информационное давление на Россию", - отметила она.

Пресс-секретарь МИД добавила, что вопрос украинских политзаключенных подымается на всех международных площадках, в том числе в ООН, Совете Европы, ОБСЕ. Также она добавила, что в МИД надеются на усиление давления со стороны международных партнеров Украины на Россию в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, 16 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, единственным требованием которой он назвал освобождение 64 украинских политзаключенных в России.

Справка УНИАН. Сенцова вместе с украинским активистом Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.