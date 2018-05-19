Ирина Луценко призвала внедрять гендерное бюджетирование

Луценко отметила, что гендерное бюджетирование на самом деле дает ответ на вопрос: равно ли обеспечены права всех граждан.

Децентрализация и реформа публичных финансов открывают широкие возможности для местных общин учесть интересы всех групп населения. Помочь этому призваны гендерно ориентированное бюджетирование, заявила народный депутат Ирина Луценко на первом региональном Женском Конгрессе в Одессе.

«Децентрализация и реформа публичных финансов, начатые Президентом Петром Порошенко, в корне изменили ситуацию с государственными расходами и сборами. В 2018 году, благодаря децентрализации, 55% средств формируются в местных бюджетах, и только 45% имеем в центральном бюджете», - написала Ирина Луценко в Facebook.

«И если 45% идет на финансирование армии, социальной сферы и другие расходы государственного уровня, то 55% остается в общинах. Откуда вообще берутся эти средства? Их платят жители общины, мужчины и женщины. Все они имеют полное право получить определенные услуги, комфорт, знать, что их интересы учтены», - уточнила она.

По мнению Луценко, финансы должны распределяться по принципам прозрачности и эффективности, равного доступа к ресурсам, справедливого и беспристрастного их распределения. Именно для этого нужно гендерно ориентированное бюджетирование.

«Речь идет не только о мужчинах и женщинах, а о все социальные группы – детей, пожилых людей, людей с инвалидностью, безработных женщин. Построили детскую площадку, дети довольны. А позаботились ли мы о тех, кто приводит их на ту площадку? Мы поставили лавочки для бабушек, дедушек, мам? В городе есть новый транспорт, а удобен ли он для людей с инвалидностью, там предусмотрены поручни для детей? Большинство из тех, кто стоит на учете в центрах занятости – женщины, но 70% финансирования уходит на то, чтобы научить безработных «мужских» профессий», - пояснила народный депутат.

Ирина Луценко также отвергла мнение, что гендерное бюджетирование – только для женщин. «Средний возраст смертности мужчин – 45 лет. Сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты и инсульты – болезни, от которых умирают преимущественно мужчины. Часто вспоминают, что уровень зарплаты мужчин в Украине больше и, соответственно, пенсию они получают большую. Но он не доживет до пенсии или воспользуется ею год-два... Среди больных туберкулезом – 72% мужчин и 28% женщин, причем у мужчин, как правило, уже тяжелая и запущенная фаза, лечение которой обходится в 100 раз дороже. То, с учетом этого всего, может нам вложить на местном уровне субвенцию и пролечить мужчин?», - призвала она.

Ирина Луценко отметила, что гендерное бюджетирование на самом деле дает ответ на вопрос: равно ли обеспечены права всех граждан.