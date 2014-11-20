Подготовка проекта коалиционного соглашения завершена

Члены рабочей группы по подготовке проекта коалиционного соглашения заявляют, что завершили работу над документом и сегодня он должен быть утвержден.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали в комментарии журналистам.

В частности, лидер Радикальной партии Олег Ляшко отметил: “Текст документа полностью согласован и через час мы его подписываем”.

Читайте такжеЯценюк пообещал подписать коалиционное соглашение партии Порошенко

В свою очередь представитель “Самопомочи” Оксана Сыроид отметила, что документ должны подписать уполномоченные представители от всех политических сил.

“Сейчас печатается документ и мы возвращаемся, как только напечатается, мы возвращаемся и уже к вам выйдем с подписанным документом”, - сказала она.