Лавров согласен на встречу глав МИД «Нормандской четверки»

По мнению министра иностранных дел Германии, встреча поможет придать новую динамику Минскому процессу.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров согласился на встречу глав МИД стран «Нормандской четверки».

Читайте такжеЛюбые изменения отношений между ЕС и РФ зависят от полного выполнения Минских соглашений - Могерини

"Та воля всех сторон, которая была объявлена о прекращении конфликта, она была наполнена конкретными шагами, и здесь мы хотим встретиться в формате "Нормандской четверки" на уровне МИД, коллега Лавров согласился провести такую встречу", — цитирует «РИА Новости» заявление Мааса на пресс-конференции в Москве.

Немецкий министр также добавил, что данная встреча – важный пункт для того, чтобы «возобновить и придать новую динамику Минскому процессу».

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Порошенко, на встрече были согласованы шаги относительно проведения новой встречи в «нормандском формате» в ближайшее время, скорее всего - в Париже.