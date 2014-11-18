​Порошенко уволил глав Тернопольской и Ровенской областей

16:10, 18 ноября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко освободил Олега Сиротюка от должности председателя Тернопольской областной государственной администрации (ОГА).

Порошенко уволил глав двух ОГА / фото УНИАН

Об этом говорится в указе №89/2014, размещенном на официальном сайте главы государства.

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Кроме этого, Петр Порошенко уволил Сергея Рыбачка от должности председателя Ривненской ОГА. Об этом говорится в соответствующем указе президента №888/2014.

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