Порошенко назначил заместителей председателя Госпогранслужбы

01:33, 18 ноября 2014
Политика
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Президент Петр Порошенко назначил первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка.

УНІАН

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Другим указом Порошенко назначил Олега Бляшенко заместителем председателя Госпогранслужбы.

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