Порошенко назначил заместителей председателя Госпогранслужбы
01:33, 18 ноября 2014Политика
2
Президент Петр Порошенко назначил первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка.
Порошенко назначил заместителей председателю Госпогранслужбы / УНИАН
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Другим указом Порошенко назначил Олега Бляшенко заместителем председателя Госпогранслужбы.
Читайте такжеПорошенко назначил Райнина заместителем главы АП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter