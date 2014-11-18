Порошенко назначил заместителей председателя Госпогранслужбы

Президент Петр Порошенко назначил первым заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины Василия Серватюка.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. Другим указом Порошенко назначил Олега Бляшенко заместителем председателя Госпогранслужбы. Читайте такжеПорошенко назначил Райнина заместителем главы АП

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