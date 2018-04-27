В Обухове горсовет «под давлением громады» принял решение о флаге ОУН на своем здании – активист

Во время голосования в сессионном зале вместе с депутатами находились неизвестные в камуфляже.

Обуховский городской совет под давлением активистов принял решение о поднятии красно-черного флага ОУН в знаменательные даты национально - освободительной борьбы украинского народа.

Об этом в Facebook сообщил активист Александр Линский.

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«Сегодня Обуховский городской совет принял решение о поднятии красно-черного флага в знаменательные даты национально-освободительной борьбы украинского народа. Решение было принято со второй попытки только под давлением громады», - написал он.

Свою публикацию Линский сопроводил фотографиями. На фотографиях можно видеть, как в сессионном зале вместе с депутатами находятся неизвестные в камуфляже.

В комментариях к посту активист Александр Крамар отметил, что на предыдущей сессии принять решение не удалось – один депутат проголосовал «против», семь воздержались. На сессии, которая состоялась сегодня, «воздержались» четыре депутата.

Накануне, 26 апреля, депутаты Винницкого областного совета не поддержали предложение о поднятии флага ОУН в дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы на административных зданиях.