Экс-министр обороны Гелетей может попасть под люстрацию

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на приказ начальника Управления госохраны №657 от 11 ноября.

Документом утвержден график проведения люстрационных проверок сотрудников Управления госохраны, в частности с 24 ноября по 31 января будет проведена проверка начальника Управления, а с 5 марта по 31 мая 2015 - его заместителей.

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Ответственные за проведение люстрации - департамент по работе с личным составом и инспекция Управления госохраны.

Кроме того, контроль за выполнением настоящего приказа осуществляет Гелетей, отмечается в документе.