Экс-министр обороны Гелетей может попасть под люстрацию
17:49, 12 ноября 2014Политика
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Управление государственной охраны намерено провести люстрационную проверку начальника Управления Валерия Гелетея с 24 ноября 2014 года по 31 января 2015 года.
Гелетея будут проверять до конца января следующего года / УНИАН
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на приказ начальника Управления госохраны №657 от 11 ноября.
Документом утвержден график проведения люстрационных проверок сотрудников Управления госохраны, в частности с 24 ноября по 31 января будет проведена проверка начальника Управления, а с 5 марта по 31 мая 2015 - его заместителей.
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Ответственные за проведение люстрации - департамент по работе с личным составом и инспекция Управления госохраны.
Кроме того, контроль за выполнением настоящего приказа осуществляет Гелетей, отмечается в документе.
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