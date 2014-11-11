Херсонская ОГА усиливает охрану админзданий от "зеленых человечков"

Об этом было сказано во время выездного заседания Совета обороны области, которое провел Андрей Путилов сегодня в пгт Чаплинка, сообщает пресс-служба ОГА.

«Здание районной государственной администрации - это своего рода блокпост Украины в каждом районе. Поэтому так важно приложить все усилия, чтобы не допустить повторения крымского или донецкого сценариев», - убежден глава области.

Читайте такжеВ двор Херсонской ОГА бросили светошумовую гранатуТакже, несмотря на это, Андреем Путиловым было дано поручение председателям райгосадминистраций привлекать к этой работе только органы Государственной службы охраны, а не частные охранные компании.

«Необходимо изыскать все возможности для того, чтобы эти здания усиленно охранялись. Мы должны быть готовыми к любому развитию событий», - подчеркнул председатель облгосадминистрации.