Херсонская ОГА усиливает охрану админзданий от "зеленых человечков"
Председатель областной государственной администрации Андрей Путилов поставил задачу усилить охрану административных зданий населенных пунктов области.
Об этом было сказано во время выездного заседания Совета обороны области, которое провел Андрей Путилов сегодня в пгт Чаплинка, сообщает пресс-служба ОГА.
«Здание районной государственной администрации - это своего рода блокпост Украины в каждом районе. Поэтому так важно приложить все усилия, чтобы не допустить повторения крымского или донецкого сценариев», - убежден глава области.
Читайте такжеВ двор Херсонской ОГА бросили светошумовую гранатуТакже, несмотря на это, Андреем Путиловым было дано поручение председателям райгосадминистраций привлекать к этой работе только органы Государственной службы охраны, а не частные охранные компании.
«Необходимо изыскать все возможности для того, чтобы эти здания усиленно охранялись. Мы должны быть готовыми к любому развитию событий», - подчеркнул председатель облгосадминистрации.