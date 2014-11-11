В «Оппозиционном блоке» собираются судиться за результаты выборов в пяти округах

Об этом говорится в сообщении партии.

«Оппозиционеры» считают «позором для украинской демократии» объявление результатов выборов в избирательных округах 30, 50, 60, 79.

"Таким же позором станет и оглашение сфальсифицированного результата голосования в 38 округе. Произошедшее в этих округах - прямо противоположно тому, что принято называть честными и прозрачными выборами", - говорится в заявлении.

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"Мы будем оспаривать сфальсифицированные результаты в международных судах. Такие результаты выборов не принимают и наши избиратели, у которых украли право выбора", - отмечают в партии.