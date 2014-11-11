На переправе в Керчи зафиксировано передвижение военной техники (фото)

В очереди на Керченской переправе находится военная техника.

Ее движение в порту "Крым" зафиксировали местные веб-камеры, передают "Крым.Реалии". Насчитывается около 7 единиц техники, преимущественно грузовики и катера на прицепах.

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