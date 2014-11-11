На переправе в Керчи зафиксировано передвижение военной техники (фото)
12:26, 11 ноября 2014Политика
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В очереди на Керченской переправе находится военная техника.
На Керченской переправе стоит военная техника \ фото ru.krymr.com
Ее движение в порту "Крым" зафиксировали местные веб-камеры, передают "Крым.Реалии".
Всего около 7-ми единиц \ фото ru.krymr.com
Насчитывается около 7 единиц техники, преимущественно грузовики и катера на прицепах.
Колонну зафиксировали веб-камеры \ фото ru.krymr.com
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