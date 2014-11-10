Китайский блеф Путина

Попытка Владимира Путина продемонстрировать «прорыв на Восток» перед саммитом «Большой двадцатки» в Австралии не удалась. Во время визита российского президента в Пекин китайское руководство ушло от подписания энергетических договоров и прямого финансирования даже на совместные проекты не дало.

Вместо триумфального газового разворота с Европы на Китай, руководство «Газпрома» вынужденно констатировало, что не получит предполагаемый аванс на уровне 25 миллиардов долларов по газовому контракту с китайской компанией CNPC. Глава российского газового монополиста Алексей Миллер отметил, что авансовый платеж был элементом переговоров о цене. Следовательно, до сих пор никаких точных границ цены на российский газ для Китая не зафиксировано. Поэтому и денег Пекин не дает. Это КНР, а не Россия, разыгрывает газовые переговоры по своему сценарию и определяет целесообразность выделения кредитов. По всей видимости, сейчас Китай решил не давать денег России, прекрасно понимая стремительное ухудшение внутренней экономической и политической ситуации в РФ в ближайшей перспективе. В таком случае лучше немного подождать и потом получить все практически даром, чем сейчас переплачивать «Газпрому». Хотя Миллер демонстративно уверен, что «Газпром» справится без китайского финансирования в строительстве газопровода «Сила Сибири» (договор на 30 лет, поставки на уровне до 38 миллиардов куб. м. газа в год, общая цена контракта - 400 миллиардов долларов) для доставки российского топлива в Китай с восточносибирских месторождений. Хотя вопрос где взять 55 миллиардов долларов на новую газовую трубу в Китай вместе с разработкой месторождений остается открытым. Это на фоне того, что российский газо и нефтесервис сейчас находится в крайне уязвимом состоянии после введения западных санкций.

Что касается подписанного уже сейчас меморандума между китайской CNPC и «Газпромом» по западному маршруту через Алтай, то он имеет еще более неопределенную судьбу, чем газопровод «Сила Сибири». Характеристики данного проекта немного схожи с последним – срок контракта на 30 лет, объемом до 30 миллиардов куб. м. в год. Сроки реализации проекта – до 2020 года с выходом на максимальную мощность в течение 6 лет.

Оба газопровода в случае своей успешной реализации будут иметь экспортные газовые мощности на уровне 70 миллиардов куб. м. в год. Да, это действительно составит почти половину европейского газового экспорта. Но цена будет существенно ниже. Китаю, который уже сейчас получает более 30 миллиардов куб. м. газа из Туркмении по цене не более 300 долларов за тысячу куб. м., не будет абсолютно никакого резона брать российской газ по цене дороже, чем у Туркмении. Тем более, что особой роли для китайской экономики газ из РФ играть не будет.

Вообще, тема газового сотрудничества с Россией – это ловкий политический ход, который разыграл Китай для крепкой привязки Москвы к Пекину и открытию для него практически всех своих технологий, месторождений, а также доступа к ведущим компаниям. Только что Россия получает взамен? Пока – иллюзию разворота на Восток. Иллюзию, в которую никто не верит кроме Москвы. Запад воспринимает активизацию сотрудничества РФ с Китаем исключительно как попытку Владимира Путина усилить свои переговорные позиции в преддверии заседания «Большой двадцатки» в Австралии. Ну что ж, попытка не удалась.

В конце концов, не стоит забывать, что существует высокая вероятность, что Китай также опосредствовано принимает участие в медленном и аккуратном удушении экономики России. Ведь денег Пекин Москве не дал даже на строительство общей газовой трубы. В ответ Китай все более масштабно заходит в российскую энергетику и экономику, неспешно устанавливая свой контроль над Сибирью.

Россия пытается уравновесить отношениями с Китаем провал на западном направлении, но выходит еще хуже, поскольку становится очевидной серьезная международная изоляция путинского режима. Ни денег, ни поддержки Москва в Пекине не находит, не смотря на нефтегазовые предложения и открытие доступа к российским нефтегазовым месторождениям и военным технологиям.

Раскрытый китайский блеф Путина играет на руку Украине. В российской ситуации становится совершенно ясно, что Кремль не сможет практически нигде привлечь внешние кредиты для поддержания своей экономики и пробуксовывающей энергетики, даже в Китае. Кризисные экономические процессы будут далее набирать интенсивных оборотов в России, что означает повышение социальной протестной активности. Крепнет надежда, что к весне падающие цены на газ и нефть вместе с экономическими санкциями полностью переключат Москву на решение своих внутренних проблем. Полностью Кремль не оставит Украину в покое, но уменьшить финансирование поставок военной техники, вооружения и боевиков Москва будет вынуждена. Кроме того, нельзя исключать, что к весне 2015 года в самой России могут появиться новые очаги вооруженного сопротивления, например, на Северном Кавказе, что заставит российское руководство перебросить часть ресурсов с украинского на другие направления.

Как бы то ни было, последний визит Путина в Китай показал, что Пекин решил следовать в фарватере общей политики «Большой двадцатки» и не оказывать России никакой значительной поддержки. Это означает, что главные международные игроки смогли достичь компромисса в вопросе устранения путинской России как основного глобального риска. Теперь можно будет наблюдать как Запад и Восток сообща откроют новую главу мировой политики в 21 веке. Но уже без Владимира Путина.

Роман Рукомеда