Санкции заставят Россию пойти на переговоры - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом министр сказал в эфире Радио TOK FM.

”Россия не хочет признать, что единственный способ выхода из этой патовой ситуации - это сесть за стол переговоров”, - сказал он, комментируя зафиксированную в последние дни активизацию боевиков на Донбассе.

По его мнению, такими действиями россияне хотят продемонстрировать, что на самом деле введенные против них санкции западных государств не имеют никакого влияния, хотя в действительности это не так.

Схетина назвал угрожающей ситуацию на Донбассе, которая может перерасти в продолжение вооруженного конфликта, но очень положительно оценил быструю реакцию на последние события Верховного представителя по вопросам иностранных дел и безопасности ЕС Федерики Могерини, которая вчера выступила с острым заявлением на эту тему.

Польский министр отметил, что для эффективности санкций против РФ они должны действовать ”месяцами, а не недели” и напомнил, что новые ограничения могут обсудить главы МИД государств Евросоюза в начале следующей недели.

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”Я убежден, что это лишь вопрос времени (когда россияне согласятся на переговоры - УНИАН)”, - сказал он, рассудив, что Россия должна выступить инициатором таких переговоров.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе пророссийские боевики значительно активизировали нападения на позиции украинских военных, наблюдатели зафиксировали доставку очередных партий тяжелого вооружения из России, в чем эксперты увидели возможную подготовку к широкомасштабному наступлению.