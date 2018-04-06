В Украине нужно усиливать роль парламентских комитетов - Рыбалка

При этом парламентарий обратил внимание на необходимость улучшения качества законопроектов и поддержал предложения по углублению сотрудничества парламентских комитетов и профильных министерств.

Оптимизация парламентских комитетов должна сопровождаться усилением их контрольных функций.

Так прокомментировал принятие в первом чтении законопроекта, предусматривающего сокращение комитетов с 27 до 20, экс-глава финансового комитета парламента, народный депутат Сергей Рыбалка.

«Напомню, что у парламентов каждой демократической страны есть 2 основные функции - законотворческая и контролирующая. Причем контроль, вплоть до процедуры импичмента президента, как было в США. У нас же в Украине о контрольной функции парламента почти забыли. А нам срочно нужно значительно усиливать роль комитетов Верховной Рады. Поскольку бесконтрольность этой власти уже поражает. Всех. Наповал», - написал он на своей странице в Facebook.

При этом парламентарий обратил внимание на необходимость улучшения качества законопроектов и поддержал предложения по углублению сотрудничества парламентских комитетов и профильных министерств.

«Ибо если мы на заседаниях своего комитета месяцами не видим профильного министра, то, как минимум это немного странно, в то время, как финансы страны в плачевном состоянии и он должен был прописаться у нас», - отметил Сергей Рыбалка по этому поводу.

Также, по мнению народного депутата, в Украине необходимо принять законы об импичменте Президента и о следственных комиссиях парламента