Яценюк: средства и методы демократии исчерпаны

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не собирается открывать вечернее пленарное заседание парламента в условиях заблокированной трибуны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после завершения Согласительного совета лидеров депутатских фракций и председателей комитетов.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он предлагал фракции Партии регионов разблокировать работу парламента при условии голосования за все постановления по НАТО. «Но от них был четкий ответ – нет», - сказал он.

Председатель ВР отметил, что все средства и методы парламентской демократии для разблокирования работы исчерпаны. По его словам, дальнейшие консультации - безрезультативны.

«Речь сегодня идет о политической борьбе за стенами украинского парламента, а украинский парламент стал заложником чрезвычайно радикальных политических взглядов и идеологий, которые присутствуют в тех или других политических лагерях», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Отвечая на вопрос, зайдет ли в 16.00 председатель ВР в сессионный зал, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Как же можно зайти, если там ЖУРАВКО сидит (депутат от Партии регионов Алексей ЖУРАВКО – УНИАН). Там же есть соответствующий спикер».

А.ЯЦЕНЮК также высказал мнение, что завтра снова не состоится пленарное заседание парламента.