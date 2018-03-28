Корчак заявляет, что два года её пребывания в должности председателя НАПК не были напрасны
Экс-председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Наталия Корчак считает, что два года её пребывания в должности не были напрасными.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время внеочередного заседания НАПК перед избранием нового главы ведомства.
"Я могу утверждать, что тот период - это два года пребывания в должности - не были напрасны. Потому что орган есть, он не только создан, он еще и дееспособный", - сказала она.
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По словам Корчак, показателями этого, в частности, является учреждение государственного финансирования политических партий и запуск реестра электронных деклараций. Также она анонсировала в ближайшее время презентацию реестра коррупционеров.
Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередном заседании НАПК новым председателем избран Александр Мангул, а его заместителем - Станислав Патюк.
Сегодня, 28 марта, истек срок полномочий Корчак на посту главы агентства.