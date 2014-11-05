Сына Порошенко признали нардепом
19:03, 05 ноября 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия подписала протокол о результатах выборов в ОИО №12 ( Винницкая область), где победил сын президента Украины - Алексей Порошенко.
Алексей Порошенко / vinnitsaok.com.ua
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, ЦИК признала его избранным народным депутатом.
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Он набрал 64,04% (62 359 голосов избирателей).
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