Сына Порошенко признали нардепом

Центральная избирательная комиссия подписала протокол о результатах выборов в ОИО №12 ( Винницкая область), где победил сын президента Украины - Алексей Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, ЦИК признала его избранным народным депутатом. Читайте такжеЦИК признала избранными еще 40 мажоритарщиков, среди них - Береза, Парасюк, Мусий и Кивалов Он набрал 64,04% (62 359 голосов избирателей).

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