«Батькивщина» подписала с аграриями Всеукраинский меморандум «Новый аграрный курс Украины»

Этим документом закрепляются направления развития аграрно-промышленного комплекса, в которых стороны обязуются действовать совместно для отстаивания позиции как аграриев, так и интересов сельского населения.

В пятницу, 23 марта, партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко вместе с общественными организациями «Всеукраинская аграрная рада» и «Аграрный союз Украины» подписали Всеукраинский меморандум «Новый аграрный курс Украины» о сотрудничестве по проведению реформ в сельском хозяйстве и обеспечения развития сельских территорий.

Как отмечается в документе, аграрный сектор являются ведущими для украинской экономики.

«К сожалению, так исторически сложилось в нашем сельском хозяйстве, что различные сегменты сектора представляют различные ассоциации, которым в одиночку трудно коммуницировать с государственными органами и парламентом. Со своей стороны «Батькивщина» пытается сломать систему, которая пропитана коррупцией, узким лоббизмом и попранием интересов аграриев и крестьян. Поэтому мы решили объединить наши усилия и сформировать единый Новый аграрный курс», – отмечается в меморандуме.

Этим документом закрепляются направления развития аграрно-промышленного комплекса, в которых стороны обязуются действовать совместно для отстаивания позиции как аграриев, так и интересов сельского населения.

«Этот меморандум – это объединение общественного сектора и политической силы, которые решили совместными усилиями добиться положительного результата в процессе реформирования и развития сельского хозяйства, обеспечения развития сельских территорий путем реализации целей и задач, определенных настоящим меморандумом», – говорится в тексте документа.

«Батькивщина», ОО «Всеукраинская аграрная рада» и Общественный союз «Аграрный союз Украины» видят результат внедрения намеченных реформ в росте аграрного производства, занятости на селе, налоговых поступлениях, увеличении инвестиций в сельское хозяйство и поступлениях в местные бюджеты, защите прав собственников и арендаторов земельных участков (паев), а также других аграрных активов.

По словам Юлии Тимошенко, меморандум «Новый аграрный курс Украины» – это пошаговый план действий, который может сделать успешным и состоятельным аграрный комплекс, а также сделает сильной и процветающей нашу страну.

«Нам надо объединиться вокруг этого Нового аграрного курса Украины, поскольку именно аграрии могут дать экономическую успешность. Мы должны открыть все шлюзы для всеобъемлющего развития аграрного комплекса», – отметила после подписания меморандума лидер «Батькивщины».