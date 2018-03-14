Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах ООН - Порошенко

Президент Австрии заверил в готовности Вены внести вклад в развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина в случае необходимости готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах ООН в ряде регионов мира.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с федеральным президентом Республики Австрия Александром ван дер Белленом на пресс-конференции в Киеве.

«Мы обсудили с господином президентом ситуацию на оккупированном Донбассе», - сказал Порошенко.

«Президент Австрии в очередной раз заверил в готовности Вены внести свой посильный вклад в развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций по решению Совета безопасности ООН. И я предложил, что если в этом будет необходимость, то Украина готова увеличить свое присутствие в миротворческих силах в других регионах и территориях», - заметил Порошенко.