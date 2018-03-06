Миссия ООН на Донбассе должна вернуть Украине контроль над границей - евродепутат

11:59, 06 марта 2018
Политика
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фото: УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Уполномоченный по делам Украины, член Европейского парламента Элмар Брок во время Международной конференции «Реформа парламента: ретроспектива и перспективы», которая проходит в Киеве.

Он отметил, что ситуация на Донбассе «очень сложная».

Брок подчеркнул, что миссия ООН на Донбассе должна «не замораживать конфликт, а находить решения этого конфликта и вернуть Украине контроль над границей. И это самое главное».

Он подчеркнул, что Россия не предпринимает никаких усилий для прекращения конфликта. По словам Брока, это дает понимание того, что Европе не следует позволять состояться проекту «Северный поток».

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Теги: #Донбасс#Брок#миротворческая миссия