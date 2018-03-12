Дело об аннексии Крыма: Украина сообщила о подозрении судьям Конституционного суда РФ

Подозреваемые вызваны для проведения следственных действий на 13 и 19 марта.

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины сообщила о подозрении председателю и 18 судьям Конституционного суда Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, председатель и 18 судей Конституционного суда РФ подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителями власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

«6 марта с помощью курьерской службы международной доставки и по электронной почте письменные сообщения о подозрении вместе с памятками о процессуальных правах и обязанностях подозреваемого, а также повестками о вызове для проведения следственных действий на 13 и 19 марта 2018 года, доставлены по месту работы подозреваемых (Конституционный суд РФ, получил работник секретариата Сенякова)», - добавил Луценко.