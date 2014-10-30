Комитет по свободе слова нельзя отдавать людям, которые ее душили - Черненко

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Читайте такжеЦИК обработала 99,53% электронных протоколов: в Раду проходят 6 партий"Парламентские комитеты, которые так или иначе отойдут оппозиции... Много кто сегодня в оппозиции, мы видели. Если отдать, например, традиционно парламентский комитет по свободе слова оппозиции - там есть такие люди, которые душили эту свободу слова. Мы это знаем и мы это видели", - подчеркнул Черненко.

Таким образом, добавил он, "отдавать им этот комитет только потому, что они в оппозиции, - сложно".