Комитет по свободе слова нельзя отдавать людям, которые ее душили - Черненко
19:56, 30 октября 2014Политика
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Кандидат в народные депутаты (партия «Блок Петра Порошенко») Александр Черненко отмечает, что нынешней оппозиции нельзя давать руководить комитетом по вопросам свободы слова в новой Верховной Раде.
Черненко считает, что нынешней оппозиции нельзя давать комитет по свободе слова / Фото УНИАН
Об этом он сказал сегодня во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».
Читайте такжеЦИК обработала 99,53% электронных протоколов: в Раду проходят 6 партий"Парламентские комитеты, которые так или иначе отойдут оппозиции... Много кто сегодня в оппозиции, мы видели. Если отдать, например, традиционно парламентский комитет по свободе слова оппозиции - там есть такие люди, которые душили эту свободу слова. Мы это знаем и мы это видели", - подчеркнул Черненко.
Таким образом, добавил он, "отдавать им этот комитет только потому, что они в оппозиции, - сложно".
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