Порошенко подписал "тайное" положение указа о Силах спецопераций ВСУ

Соответствующее положение проходит под грифом "секретно".

Президент Петр Порошенко подписал указ "О положении о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины". Документ под номером 52/2018 опубликован на сайте главы государства.

Читайте такжеВ Генштабе заявили о завершении АТО и начале новой операции на Донбассе"Согласно части пятой статьи 10 закона "О Вооруженных силах Украины" постановляю утвердить Положение о Силах специальных операций Вооруженных сил Украины (прилагается, секретно)", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, в июле 2016 года Верховная Рада приняла закон "О Силах специальных операций". Закон определяет правовой статус и применения Сил спецопераций самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВСУ для специальных операций относительно создания благоприятных условий для успешного проведения военно-политических, экономических и других мер в интересах национальной безопасности в сфере обороны государства.

Согласно закону, к функциям Вооруженных сил добавлены организация и поддержание действий движения сопротивления, проведения военных информационно-психологических операций, мероприятий по осуществлению защиты жизни, здоровья граждан и объектов (имущества) государственной собственности за пределами Украины, обеспечения их безопасности и эвакуации.

Справка УНИАН. Силы специальных операций - отдельный вид ВСУ, состоящий из хорошо обученных и мотивированных военных, способных вести подрывную деятельность в тылу врага, организовывать партизанскую борьбу на оккупированных территориях, освобождать или захватывать важных заложников. День Сил специальных операций ВСУ отмечается в Украине 29 июля. Он введен указом президента от 26 июля 2016 года для содействия дальнейшему развитию национальных военных традиций, военно-патриотического воспитания молодежи и ее готовности к защите Родины.