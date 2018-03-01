Власенко: победа в Стокгольме одержана не вопреки, а благодаря газовым контрактам 2009 года

«Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж и заставил россиян выполнять контракт, который был подписан в Москве 19 января 2009 года», – отметил депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко.

Стокгольмский арбитраж заставил Россию выполнять контракт о транзите природного газа на основании этого контракта.

Об этом заявил народный депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко в интервью парламентским журналистам.

Он приветствовал решение Стокгольмского арбитража по контракту о транзите природного газа по территории Украины.

Политик напомнил, что Российская Федерация с 2010 года не доплачивала за объем газа, который должна прокачивать по территории нашего государства.

«Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж и заставил россиян выполнять контракт, который был подписан в Москве 19 января 2009 года», – отметил депутат.

К тому же, Сергей Власенко обратил внимание, что Стокгольмский арбитраж не принимает политически мотивированные решения, исходя из симпатий или антипатий, а только толкует действующие контракты и выносит решение.

«Рассмотрев контракт о транзите природного газа по территории Украины, Стокгольмский арбитраж признал, что РФ его не исполняет. Суд обязал выполнить этот контракт в полном объеме и уплатить Украине в лице НАК «Нафтогаза» дополнительно 4,6 млрд долл. США», – растолковал депутат от «Батькивщины».

Парламентарий напомнил, что в один день, 19 января 2009 года, в Москве было подписано два контракта – о купле-продаже и о транзите сроком на 10 лет, с формульной цене и с принципом «бери или плати».

По словам Сергея Власенко, именно благодаря этим контрактам одержана победа.

Политик обратился к президенту Петру Порошенко и экс-президента Виктору Ющенко с предложением извиниться перед лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко за всю ту грязь, которая лилась на ее адрес на протяжении многих лет относительно подписанных газовых контрактов.

Он подчеркнул, что именно благодаря контракту по транзиту, который был подписан в тот же день, «мы одержали эту победу – Стокгольмский арбитраж заставил РФ выполнять этот контракт».

«Я понимаю, что в период Януковича его министр экономики Петр Порошенко не следил за выполнением этого контракта с российской стороны. Так же Порошенко обеспечивал формирование высокой цены на газ по контракту купли-продажи. Но сегодня все мифы о газовых контрактах развеяны: нет никаких невыгодных контрактов, нет никаких контрактов, которые угрожают национальным интересам. Наоборот, контракт по транзиту природного газа территорией Украины обеспечит дополнительное поступление в государственный бюджет почти 5 млрд грн», – пояснил политик.

Отвечая на вопрос журналистов, как это решение может сказаться на ценах на газ, Сергей Власенко отметил: «К сожалению, сегодня вопрос цены на газ превратилась в большую спекуляцию. Если бы сегодня газ поставлялся в Украину по тем так называемым «кабальным газовым контрактом», то стоимость российского природного газа была бы около 140-150 долл. США. Зато сейчас людям продают украинский газ по 280 долл. Поэтому вопрос цены на газ – это вопрос огромной коррупции и точно не связан с контрактами и с решением Стокгольмского арбитража, а связан лишь с позорной антиукраинской политикой, которую сегодня проводит правительство и президент».