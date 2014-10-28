В СНБО заметили повышение активности боевиков после выборов (карта АТО)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки активность террористов в отдельных районах зоны АТО по сравнению с концом прошлой недели немного выросла. На подконтрольных боевикам территориях продолжается фиксация наращивания сил незаконных вооруженных формирований и подразделений ВС РФ", - сказал Лысенко.

По его словам, в Донецком аэропорту боевики обстреляли позиции украинских военных из артиллерии, гранатометов и стрелкового оружия, но наши военнослужащие продолжают удерживать этот объект под контролем. Также террористами были обстреляны прилегающие к аэропорту Авдеевка и Пески.

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Кроме этого, как отметил Лысенко, боевики совершили обстрел позиций сил АТО в Донецкой области в районе Дебальцево, вблизи с. Тоненькое, возле с. Новокалиновое и в районе пгт Ольховатка.

"Во время вчерашнего боя в районе Талаковки - Гнутово вблизи Мариуполя наши подразделения уничтожили один танк и один автомобиль боевиков. Террористы также понесли потери в живой силе. Террористы вчера трижды обстреляли из установок «Град» и минометов ротный опорный пункт сил АТО. Сегодня с шести утра обстрел продолжился", - сказал Лысенко.

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