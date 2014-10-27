Порошенко начал переговоры с Яценюком и Садовым о коалиции (обновлено)

18:34, 27 октября 2014
Политика
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В настоящее время проходят консультации лидеров "Народного фронта" с лидерами "Блока Петра Порошенко" по поводу формирования будущей коалиции.

Почалися консультації щодо стоврення коаліції в новій Раді / фото УНІАН

Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

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Как написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в соцсети, в настоящее время "глава государства занимается формированием мощной демократической коалиции в парламенте. Для этого Петр Порошенко провел сегодня встречу с Арсением Яценюком. Также президент встретился с Андреем Садовым. Переговоры продолжаются".

Post by Svyatoslav Tsegolko.

Как сообщал УНИАН, Юрий Луценко заявил, что проекткоалиционного соглашения будет обнародован сегодня. "В течение сегодняшнего дня будет обнародован проект коалиционного соглашения, которое мы предлагаем нашим партнерам, и он будет содержать, в основном, сокращенный вариант президентской программы "Стратегия-2020", и календарный график законодательных инициатив, которые должны поддерживаться парламентским большинством", - подчеркнул Юрий Луценко.

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