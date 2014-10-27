Порошенко начал переговоры с Яценюком и Садовым о коалиции (обновлено)

Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

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Как написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в соцсети, в настоящее время "глава государства занимается формированием мощной демократической коалиции в парламенте. Для этого Петр Порошенко провел сегодня встречу с Арсением Яценюком. Также президент встретился с Андреем Садовым. Переговоры продолжаются".

Как сообщал УНИАН, Юрий Луценко заявил, что проекткоалиционного соглашения будет обнародован сегодня. "В течение сегодняшнего дня будет обнародован проект коалиционного соглашения, которое мы предлагаем нашим партнерам, и он будет содержать, в основном, сокращенный вариант президентской программы "Стратегия-2020", и календарный график законодательных инициатив, которые должны поддерживаться парламентским большинством", - подчеркнул Юрий Луценко.