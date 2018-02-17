События недели: версия читателей УНИАН - разгром русских наемников в Сирии, изгнание Саакашвили и проблемы Крымского моста

На этой неделе в центре внимания наших читателей снова оказалась Сирия, где американцы разбомбили колонну русских наемников из ЧВК Вагнера. Первые сообщения о крупном боестолкновении появились еще в конце прошлой недели, однако только сейчас стали ясны масштабы этого события. Фактически впервые в новейшей истории, русские наемники схлестнулись с армией США, что, в итоге, привело к полному и унизительному разгрому первых.

Как стало известно, крупный отряд частной российской военной компании «Вагнер», которая работает в Сирии в плотной связке с режимом Асада и Минобороны России, с бронетехникой и артиллерией пересек условную линию разграничения между зоной контроля проасадовских сил и курдской территорией, которая проходит по реке Евфрат. И шли они вовсе не помогать курдам воевать с игиловцами. Их, как магнитом, манил нефтеперерабатывающий завод, находившийся под контролем курдов. «Отжать» завод российские наемники собирались в интересах то ли неких проасадовских бизнесменов, то ли в интересах компании повара Путина Евгения Пригожина, компании которого, по договору с сирийским правительством, освобождают (или отжимают у других) в Сирии нефтяные объекты и получают доход от продажи нефти.

Так вот, подойдя к позициям курдов, наемники стали разворачивать артиллерию и бронетехнику для атаки, и даже вроде бы успели сделать пару залпов… Скорее всего, дело закончилось бы штурмом и взятием нефтеперерабатывающего завода. Однако, на беду «вагнеровцев», в курдском укрепрайоне в этот момент находились военные инструкторы из США, которые, собственно, поддерживают в Сирии курдов. События стали разворачиваться стремительно. После первого залпа, американцы запросили поддержку своей артиллерии и авиации, после чего в дело включились американские ударные беспилотники, самолеты огневой поддержки АС-130, вертолеты «Апач», высокомобильная ракетно-артиллерийская система HIMARS (более продвинутый аналог наших «Градов») и даже стратегические бомбардировщики Б-52. Утюжили американцы наемников несколько часов. Как результат – россияне были полностью разгромлены. И, понеся большие потери, отправились восвояси. Хотя, осталось от них – всего-ничего. Судя по сообщениям из различных источников, потери «вагнеровцев», в число которых входили и наемники, повоевавшие на Донбассе, составили несколько сотен человек, тогда как весь сводный отряд насчитывал около 600 бойцов.

По словам курдских и американских генералов, перед началом атаки они связывались с российскими военными, которые их заверяли, что никаких русских в обозначенном квадрате нет. Ну, на «ихтамнет» и суда нет. Так рассудили американцы и нанесли удар. Правда, уже во время разгрома, курдам почему-то позвонил русский офицер и попросил прекратить огонь, чтобы забрать убитых и раненых…

Рассказывать об этой истории можно бесконечно долго, разбираясь в причинах «слива» «вагнеровцев», деталях побоища, продемонстрировавшего уровень готовности американцев и т.д. Можно вспоминать о том, что российское командование точно знало - на заводе находятся американцы, которые с ними связывались перед ударом. Но даже это не сподвигло россиян предупредить своих соотечественников… Однако просто кратко остановлюсь на выводах, которые можно сделать из этой истории.

Вывод первый - российские гибридные методы войны дают сбой там, где РФ сталкивается с решимостью и готовностью ответить. Раз вас там нет, значит, нет. Потом не нойте. А если и были, то ваши проблемы, не надо было врать. Какие могут быть после этого претензии к «обидчикам»?

Вывод второй - отношение в России к своим наемникам, которые достаточно важны в решении различных задач там, где Кремль не может применять регулярные силы в силу разных причин, не изменилось – это просто «пушечное мясо», которое отправляют на убой, а потом не признают потерь, мол, нам нечего комментировать. Кстати, кардинальное отличие от американцев, которые не стояли на смерть, а отвели своих людей перед началом массированного удара и не пожалели применить стратегические бомбардировщики ради того, чтобы их наземные войска не вступали в бой.

Вывод третий – американцы продемонстрировали невероятное взаимодействие различных родов войск в условиях мобильной войны и свое технологическое превосходство. Оперативно скоординировать, навести на цель и отработать по противнику артиллерией, беспилотниками, вертолетами и стратегической авиацией ночью в короткий промежуток времени – многого стоит. Можно, конечно, рассуждать о том, что у «вагнеровцев» не было ни ПЗРК, ни прикрытия с воздуха, и все могло бы пойти по-другому. Но это, уже, как говорится – их проблемы.

Еще одной историей, заинтересовавшей наших читателей, стали новые приключения неутомимого Михаила Саакашвили. После неудачной попытки его задержания сотрудниками СБУ в декабре прошлого года, казалось, уже все устаканилось. Саакашвили практически исчез из эфиров, никого не эпатировал и по крышам не скакал, народ начал потихоньку о нем забывать, и вот, опять…

Правда в этот раз, операция по его задержанию прошла без сучка, без задоринки. В ресторан, где обедал пламенный революционер-оппозиционер, ворвалось около десятка мужчин в камуфляже, ему заломили руки, быстро вывели на улицу, усадили в один из трех белых микроавтобусов и вывезли в неизвестном направлении.

Все произошло настолько быстро, что никто толком не успел ничего сообразить. В дальнейшем стало известно, что его отвезли в аэропорт «Борисполь», усадили в чартерный самолет и отправили туда, откуда он явился в сентябре прошлого года – в Польшу. Все это время официальные лица и пресс-службы силовых ведомств таинственно молчали. И только позже появилось сообщение от Госпогранслужбы, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл с нарушением украинского законодательства.

EXCLUSIVE Saakashvili po przylocie do Polski " Kocham Polskę, ale walczę w Gruzji i na Ukrainie". Na pytanie, co zamierza zrobić "wygramy tę bitwę". @RMF24plpic.twitter.com/gku8Q6RW1H — Patryk Michalski (@patrykmichalski) February 12, 2018

«Сегодня военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями миграционной службы и Нацполиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания», - говорилось в сообщении пресс-серетаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

Официально это называется реадмиссией - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл. В общем, то, что не удалось СБУ в декабре, удалось пограничникам в феврале. Возникает только вопрос – зачем? Хотя, искать логику и адекватность в действиях нынешней власти, с каждым днем становится все тяжелее. Думаю, многие уже просто перестали понимать, что происходит.

Сначала лучший друг и товарищ, дает Михо украинское гражданство и отправляет «поднимать целину» в Одесской области. Потом со скандалом украинский паспорт у Саакашвили отбирают, Михо устраивают шоу на границе, прорывается в Украину и куролесит тут почти полгода. Его пытаются задержать, опять шоу на весь мир, появляется уголовное дело не только за прорыв границы, а и обвинение в организации государственного переворота. Но, в итоге, снова задерживают и депортируют. Как здесь не вспомнить грустного главу МИД РФ Лаврова с его уже легендарным «Деб..ы, бл..ь».

Как можно было лицо, подозреваемое в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, которому вручили подозрение, пытались посадить на время расследования под круглосуточный домашний арест, задерживать и высылать из страны? Получается, нам не надо расследовать дело о сговоре с Курченко и организации госпереворота? Что, дело уже раскрыто? И что вообще происходит в ГПУ и в голове у Юрия Луценко, который за пару дней до высылки Саакашвили анонсировал серию его допросов?

Западные эксперты оценили эту историю однозначно: в Украине начинается президентская избирательная кампания, и выдворение из Украины основного возмутителя спокойствия указывает на то, что Порошенко готов пожертвовать международным имиджем страны ради достижения собственных политических целей. Также эксперты считают, что выдворением Саакашвили история не закончится, поскольку он приложит все усилия, чтобы снова вернуться в Украину. В общем, запасайтесь попкорном и готовьтесь к очередной серии о приключениях неутомимого Михо.

Еще одной историей, которая заинтересовала наших читателей, стали сообщения о серьезных проблемах, которые возникли у оккупантов при строительстве моста, который должен стать самым длинным в России, в аннексированный Крым. Так, строители этого сооружения, в которое россияне вбухали уже несколько миллиардов долларов, не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на одном из участков в районе Керченского полуострова. Расхождение составляет около 2 м в длину и около 1 метра в высоту. Такой инцидент может быть результатом как технических просчетов, так и того, что опоры моста начали сильно проседать.

Поскольку шум вокруг этих опор, с подачи украинских СМИ, поднялся достаточно заметный, строителям пришлось оправдываться и рассказывать, что все в порядке. Они объяснили, что надвижка пролетов «стройки века» «осуществляется в соответствии с проектом», отклонений никаких нет, а фото Крымского моста и пролетов «неверно интерпретировали». Ну, не знаю, ничего утверждать не хочу, я в этом деле не разбираюсь. Так это или нет – покажет время. Но понаблюдать за «надвижкой» - стоит.

На этом фоне наши читатели не обратили внимания на то, как «Укрзализныця» нашла еще одну причину для поднятия цен на билеты. Просто так поднимать цены уже неинтересно (хотя это нас тоже ожидает), и теперь они подумывают включить в стоимость ж/д билета такую прекрасную услугу как подключение к интернету по Wi-Fi. Думаю, такой наглости мало кто ожидал. В наших поездах и розетки не везде есть, а еще меньшее их число находятся в рабочем состоянии. А уж о сигнале Wi-Fi, да еще и рабочем, говорить просто стыдно.

Кроме этого «Укрзализныця» и премьер Гройсман анонсировали запуск нового грандиозного проекта в Украине – появления линии скорого железнодорожного сообщения с аэропортом «Борисполь».

Новым, правда, этот проект назвать тяжело. Разговоры о необходимости соединить главный аэропорт страны с Киевом ж/д сообщением ходят уже долгие годы. В этот раз все вроде выглядит серьезно, хотя четко сказано только о том, что строительство планируется начать не позднее 1 июня, завершить - в декабре 2018 года. Названа и цена этого «удовольствия» - около 800 миллионов гривен. Не сказано только самое главное – где взять деньги. И вот этот нюанс, зная наши украинские реалии, заставляет относиться к этим грандиозным планам довольно скептически. Как говорится – пока не пощупаю, не поверю.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН