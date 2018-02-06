Луценко назвал причину, почему Саакашвили не будут продлевать домашний арест

Также генпрокурор отметил, что в ближайшее время экс-президента Грузии ожидает череда допросов.

Михеилу Саакашвили не будут избирать меру пресечения, поскольку он приходит на допросы. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Читайте такжеСаакашвили решил не ходить на судебные заседания по статусу беженца "Саакашвили после многих причудливых акций все же начал ходить на допросы. Сейчас, когда заканчивается избранная ему мера пресечения, мы не будем ее продлевать. Он приходит по повесткам, поэтому ни в каких обременениях, на мой взгляд, не нуждается. Насколько я знаю, в ближайшее время у него снова будет серия допросов. Поэтому надеюсь, что он так же будет спокойно приходить туда и давать соответствующие показания", - рассказал генпрокурор в интервью ТСН.

Он также добавил, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Саакашвили и Сергея Курченко. По словам Луценко, эксперт за свое заключение несет уголовную ответственность, а это означает, что следствие обладает юридическим фактом.

Напомним, ранее сообщалось, что из офиса олигарха-беглеца Сергея Курченко было передано более $200 тыс. на финансирование акций лидера "Движения новых сил", в частности на возможный захват помещения украинского парламента.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля, Киевский апелляционный админсуд суд отказал экс-президенту Грузии в статусе беженца. Что теперь может стать основанием для его экстрадиции из-за отсутствия гражданства.

Обновлено. 9 февраля стало известно, что Саакашвили задержали. Народный депутат Игорь Луценко сообщил о задержании экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Альфой".