У желающих получить вид на жительство в Польше украинцев теперь спрашивают об отношении к Бандере - СМИ

Стало известно, что один заявитель получил отказ, хотя у его дедов и отца было польское гражданство.

Граждан Украины, которые хотят получить вид на жительство в Польше, спрашивают об их отношении к Степану Бандере и УПА.

Если аппликант колеблется или недостаточно четко высказывается по этим вопросам, то заявки отклоняются, передает "ЕвроПравда", ссылаясь на RP.pl

Сообщается, что такую информацию подтвердила лидер организации "Евромайдан Варшава" Наталья Панченко.

По словам Панченко, таким образом создаются возможности для манипуляций и злоупотреблений со стороны должностных лиц, которые анализируют ответ заявителя.

Читайте такжеНа консульстве Польши в Киеве вывесили "доску польских преступлений против Украины" (фото, видео)Люди имеют документы, подтверждающие их происхождение, однако если они недостаточно решительны в своем ответе относительно Бандеры - то тогда до свидания Польша", - рассказала она.

Сообщается, что один заявитель получил отказ, хотя его деды и отец имели польское гражданство.

Отвечая на вопрос о своем отношении к деятельности ОУН-УПА, он ответил: "А разве я знаю, никогда не был в этих связях, поэтому я не знаю. У каждого своя правда. Говорят, они были в Польше и Украине. Никогда в это не вникал".

Другой вопрос касался трагедии на Волыни. "Я слышал, и слышал, что недавно вышел фильм. Но там были замешаны московиты, то действительно неизвестно кто и что сделал ... Много людей погибло, это только известно."

В администрации Мазовецкого воеводства объяснили, что такой ответ означает, что гражданин Украины знает о деятельности ОУН/УПА, однако он не хочет сказать ничего плохого про организацию

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля в польском Сенате (а перед этим и в Сейме) состоялось голосование за изменения в закон об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное преследование тех, кто будет приписывать полякам преступления нацистов, в частности будет употреблять словосочетание «польские лагеря смерти», а также тех, кто будет отрицать «преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в 1925-1950 годов. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал этот закон, несмотря на критику, в частности со стороны Израиля, США, Украины.

6 февраля Верховная Рада Украины осудила принятый в Польше закон. Украинские депутаты призвали президента Польши «воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность».